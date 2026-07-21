Рыбоводы Армении устроили протест из-за закрытия российского рынка

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Представители рыбоводческих хозяйств Армении собрались на акцию протеста у правительства страны в Ереване. Они столкнулись со сложностями из-за закрытия рынка России. Местные телеканалы ведут трансляцию.

У здания кабмина собрались несколько десятков человек. Некоторые заявили, что готовы даже неделю оставаться на площади Республики, чтобы власти обратили внимание на проблему. Ведь людей, по их словам, три месяца "кормят завтраками".

Глава Рыбоводческого союза Армении Гор Григорян напомнил, что правительство начало реализацию двух программ поддержки. Однако, по его мнению, они не выглядят реалистичными и не принесут пользы.

"Власти хотят показать обществу, что решили некий вопрос, связанный со сферой (рыбоводства. – Прим. ред.). Не решен ни регламент экспорта на европейский рынок, ни вопрос субсидий для экспорта. Мы говорили и говорим – европейский рынок для нас все еще недосягаем. Существующие объемы сбыть на европейском рынке нереально", – сказал Григорян.

По его словам, у рыбоводческих хозяйств есть порядка 15 тонн живой рыбы и замороженная продукция, которая вернулась с границы России. Он подчеркнул, что российский рынок – результат 30-летней работы.

"Когда только начинался экспорт в РФ, он составлял около 60 тонн, сейчас объемы экспорта достигли 13 тысяч тонн. Парой решений правительства хотят за пару месяцев огромный рынок в 13 тысяч тонн перенаправить в Европу? Это невозможно", – считает глава Рыбоводческого союза Армении.

При этом он подчеркнул, что отрасль не имеет ничего против европейского рынка. Однако для входа на него нужно решить много вопросов. Власти обещали помощь, но пока реальных шагов не сделано.

Григорян указал, что необходимо найти рынки сбыта. Если государство не поможет рыболовам, то они разорятся. Сейчас в стране есть свыше 100 рыбоводческих хозяйств, но всего около 10 экспортеров.

"Люди пришли сюда, потому что стоит вопрос их существования", – резюмировал Григорян.

Он подчеркнул, что представители отрасли просят дать им субсидии с возвратом. Как только проблема будет решена, государство получит свои деньги обратно.

Ранее Россия ввела ограничения на поставки рыбной продукции из Армении. Россельхознадзор в конце мая провел инспекцию армянских рыбоперерабатывающих предприятий и посетил фермы по содержанию и разведению форели. По результатам инспекции ведомство предписало армянской стороне временно остановить оформление ветеринарных сертификатов для всех предприятий республики.