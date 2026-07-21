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21 июля, 18:19

Общество

Житель Москвы заказал 288 порций мороженого за один раз

Фото: 123RF.com/iuriigagarin

Самый крупный заказ мороженого с начала лета оформил москвич 1 июля. Он приобрел сразу 288 порций десерта, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на один из сервисов доставки.

Житель столицы заказал рожки с дробленым печеньем и пломбир с малиной и бананом.

В сервисе отметили, что самым популярным десертом этим летом стал классический пломбир в вафельном стаканчике. На втором месте расположился шоколадный пломбир в стаканчике, на третьем – фруктовый лед.

Главным "мороженым" днем лета стало 12 июня. Также москвичи активно заказывали холодный десерт в первые выходные сезона – 6 и 7 июня.

В еще одной компании рассказали, что за первые полтора месяца лета самым востребованным мороженым стал фруктовый лед со взрывной карамелью, апельсином и клубникой.

"Пик его продаж совпал с днем, когда замороженные десерты покупали чаще всего, – 7 июня", – говорится в сообщении.

На второе место встал пломбир в сахарной трубочке в шоколадной глазури, пик продаж которого пришелся на 28 июня. Также в тройку лидеров вошел ванильный пломбир в вафельном стаканчике, который заказывали 6 июня.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал принять срочные меры для снижения стоимости мороженого. Депутат указал на существенное подорожание мороженого за последние два года. Он отметил, что в настоящее время покупка нескольких обычных порций для семьи из трех человек может обойтись в 400–500 рублей.

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