28 мая, 12:01

Общество

Россиян призвали есть мороженое не чаще 2–3 раз в неделю

Мороженое стоит употреблять не чаще 2–3 раз в неделю из-за высокого содержания сахара и калорий. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры технологии и организации пищевых производств Новосибирского государственного технического (НГТУ) Светлана Корпачева.

"Энергетическая ценность мороженого в среднем составляет от 110 до 270 ккал на 100 грамм в зависимости от рецептуры. Точная калорийность определяется массовой долей жира и количеством сахара", – отметила она.

По словам эксперта, по массовой доле жира этот продукт можно поделить на молочное (не более 7,5%), сливочное (не более 11,5%) и пломбир (12–20%). Также в мороженом содержится высокая пищевая и биологическая ценность, которая связана с наличием белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов.

Корпачева пояснила, что организм испытывает высокую потребность в таких микроэлементах, как железо, медь, кобальт, цинк и йод, а растущему детскому организму необходимы кальций, фосфор, железо и магний.

Ранее врач-эндокринолог Анна Одерий предупредила о наборе веса из-за привычки пить холодный кофе. Этот напиток становится особенно востребованным с приходом тепла. В частности, привлекательность приобретают кофейные коктейли со льдом, в которые добавляют сладкие сиропы, карамель, сливки, мороженое и шоколадные соусы.

Классический пломбир признали самым полезным видом мороженого

