28 мая, 17:21Политика
Религиозный деятель Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Юрий Сипко (Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов)
Религиозный деятель Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Информации о причинах его признания террористом и экстремистом на сайте нет.
Ранее Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов журналиста Михаила Гуревича и популяризатора космонавтики Виталия Егорова. Также иноагентами в России были признаны активист Доржо Дугаров и экс-депутат Совета Ейского района Александр Коровайный.
По информации ведомства, Гуревич в соцсетях выкладывал фейки о решениях властей и распространял материалы иностранных агентов. Егоров также распространял материалы иноагентов и сообщения нежелательных в стране организаций.