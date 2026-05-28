Религиозный деятель Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

Религиозный деятель Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Информации о причинах его признания террористом и экстремистом на сайте нет.

Ранее Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов журналиста Михаила Гуревича и популяризатора космонавтики Виталия Егорова. Также иноагентами в России были признаны активист Доржо Дугаров и экс-депутат Совета Ейского района Александр Коровайный.

По информации ведомства, Гуревич в соцсетях выкладывал фейки о решениях властей и распространял материалы иностранных агентов. Егоров также распространял материалы иноагентов и сообщения нежелательных в стране организаций.

