Минюст признал иноагентами журналиста Гуревича и популяризатора космонавтики Егорова

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Михаила Гуревича и популяризатора космонавтики Виталия Егорова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, иноагентами признаны активист Доржо Дугаров и бывший депутат Совета Ейского района Александр Коровайный.

Уточняется, что Гуревич публиковал фейки о решениях властей, распространял материалы иностранных агентов, был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ. Кроме того, он проживает за пределами страны.

Егоров также распространял материалы иностранных агентов и сообщения нежелательных в России организаций, публиковал фейки о решениях властей, выступал против СВО. Он проживает за пределами страны.

По информации Минюста, Дугаров и Коровайнов публиковали фейки о решениях властей, выступали против СВО, распространяли материалы иностранных агентов и сообщения нежелательных в России организаций, призывали к нарушению территориальной целостности страны.

Ранее в перечень нежелательных организаций на территории России была внесена французская ассоциация "Международная федерация за права человека" (Fédération internationale pour les droits humains).

Соответствующее решение принято 1 декабря. При этом Генпрокуратура признала деятельность организации нежелательной на территории России еще 13 ноября.

