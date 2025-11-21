Форма поиска по сайту

21 ноября, 17:45

Политика

Минюст внес в реестр иноагентов акциониста Литвина и журналистку Налимову

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов акциониста Антона Литвина, журналистку Елену Налимову и антидискриминационный центр "Мемориал". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, иноагентами признаны священник Павел Заякин и интернет-издание "Аспекты Башкортостана".

Уточняется, что Литвин распространял сообщения нежелательных в России организаций и сам руководил подобной организацией, публиковал фейки о решениях властей, отождествлял страну с террористической организацией, выступал против СВО.

Налимова публиковала фейки о российских властях, распространяла сообщения других иностранных агентов и нежелательных организаций.

Антидискриминационный центр "Мемориал" также размещал фейки, распространял публикации иноагентов и нежелательных организаций.

При этом Заякин, кроме прочего, выступал против спецоперации, поддерживал Вооруженные силы Украины (ВСУ), взаимодействовал с нежелательными иностранными организациями.

В это же время интернет-издание "Аспекты Башкортостана" распространяло недостоверную информацию о решениях и политике властей России, выступало против СВО, распространяло сообщения иностранных агентов. Кроме того, основатель проекта проживает за пределами страны.

До этого Росфинмониторинг внес бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом) в перечень террористов и экстремистов. В аналогичном списке фигурирует писатель Виктор Шендерович (признан в РФ иноагентом), который уехал из России в 2022 году.

Также признали террористом и экстремистом бывшего депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника (признан в РФ иноагентом).

