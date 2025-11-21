Бизнесмен Евгений Чичваркин внесен в перечень террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/Zuma/Gustavo Valiente (Евгений Чичваркин признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Росфинмониторинг внес бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом) в перечень террористов и экстремистов. Это следует из информации, размещенной на сайте ведомства.

Кроме того, в списке фигурирует писатель Виктор Шендерович (признан в РФ иноагентом), который уехал из России в 2022 году. Также Росфинмониторинг признал террористом и экстремистом бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника (признан в РФ иноагентом).

В прошлом году общественное движение "Зов народа" попросило признать Чичваркина спонсором терроризма, а также потребовало возбудить в отношении него уголовное дело о госизмене. Поводом стало то, что предприниматель в своих соцсетях просил подписчиков отправлять деньги в два украинских фонда, которые спонсируют военных Украины.

Спустя время бизнесмена обвинили в участии в деятельности организации, признанной в России нежелательной. В этом году прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Чичваркина по причине того, что он, находясь за границей, публиковал сообщения в одном из видеохостингов без указания на то, что они созданы и (или) распространены иноагентом.

При этом ведомство напомнило, что предприниматель был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. После этого Чичваркин был объявлен в розыск.

В сентябре бизнесмена заочно арестовали по обвинению в распространении фейков о российской армии и уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. В ноябре дело Чичваркина было направлено в суд.

