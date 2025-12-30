Форма поиска по сайту

03:18

Политика
МИД РФ: Россия вернула около 2,3 тысячи военных по договоренностям в Стамбуле

В МИД РФ сообщили о возвращении в Россию около 2,3 тысячи военных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия вернула около 2,3 тысячи военнослужащих и примерно 170 гражданских лиц в результате договоренностей, которые были достигнуты с украинской стороной в Стамбуле. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы МИД РФ Михаила Галузина.

"Это в любом случае процесс, растянутый по времени. Но так или иначе, в результате договоренностей, достигнутых в Стамбуле, удалось вернуть на родину в Россию приблизительно 2,3 тысячи наших воинов и около 170 гражданских лиц", – отметил дипломат.

В свою очередь, Украина вернула порядка 2,4 тысячи военнослужащих и также около 170 гражданских лиц. Помимо этого, украинской стороне было передано около 12 тысяч тел погибших солдат. России было возвращено около 200 тел.

При этом на Украине до сих пор удерживаются 12 граждан, насильно угнанных из Курской области во время вторжения ВСУ в регион, указал Галузин.

Украина потеряла почти 500 тысяч военнослужащих, заявлял министр обороны России Андрей Белоусов. По его словам, это стало причиной, по которой Киев больше не может пополнять ряды ВСУ путем принудительной мобилизации.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Киев отказывается принимать 6 граждан Украины, которые по их же просьбе были вывезены из Сумской области, где велись бои. При этом российская сторона не создает никаких препятствий для отправки украинцев на родину.

