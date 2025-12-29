Собянин: программа реновации реализована более чем на четверть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Программа реновации жилья завершена в 12 районах Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе встречи с новоселами жилого комплекса на улице Гарибальди в Черемушках.

"Буквально в эти дни сдается еще около 20 домов в разных районах Москвы. В 12 районах Москвы мы закончили программу реновации. Тоже хорошее событие", – сказал мэр.

Собянин поздравил жителей дома с новосельем и выразил слова благодарности всем строителям. По словам мэра, уже 250 тысяч горожан заканчивают переселение в новостройки по реновации.

"Это четвертая часть всей программы", – прокомментировал градоначальник.

Он напомнил, что реновация начиналась с отдельно стоящих стартовых домов, но сейчас удалось достигнуть следующего этапа программы – массового большого строительства. Собянин отметил, что слово "массовое" не означает некачественное.

"Наоборот, более качественных домов с комплексным обустройством районов. И масштаб строительства другой", – отметил мэр.

В уходящем году столица вышла на первое место в России по объему строительства, а Фонд реновации стал самым крупным застройщиком в стране. Кроме того, в текущем году в городе запустили завод по крупногабаритному домовому строительству.

"Вот один из первых таких домов (новый дом на улице Гарибальди. – Прим. ред.), собранных буквально за шесть месяцев. Все строительство заняло шесть месяцев – своеобразный рекорд для такого типа домов. Это, конечно, серьезно нам позволит ускорить строительство жилья для переселения из ветхих пятиэтажек", – поделился Собянин.

При этом 250-тысячным жителем, приступившим к переселению в рамках реновации, стала москвичка Екатерина Куклина. Женщину поздравил Собянин, а ее семье вручили сертификаты на машино-место в подземном паркинге и обустройство квартиры от проекта "Сделано в Москве".

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, программа реновации полностью завершена в столичных районах:



Раменки;

Северном;

Молжаниновском;

Коммунарка;

Старое Крюково;

Южное и Северное Медведково;

Ясенево;

Лианозово;

Ново-Переделкино;

Южное и Северное Бутово.

Также под заселение передано еще 22 жилых комплекса в районах:



Царицыно;

Кузьминки;

Люблино;

Хорошёво-Мнёвники;

Зюзино;

Богородское;

Можайском;

Алтуфьевском;

Головинском;

Гольяново;

Рязанском;

Северное Бутово;

Савеловском;

Текстильщики;

Северное Тушино;

Митино;

Солнцево;

Лосиноостровском.

Новостройка, появившаяся в районе Черемушки, построена из крупных модулей всего за 6,5 месяца. Кроме скорости строительства, преимуществом такой технологии стала ликвидация негативных факторов строительства под открытым небом – модули собираются в теплых и сухих цехах, что сильно повышает качество объекта.

В итоге срок службы таких строений достигает 100 лет. В Черемушках появился односекционный монолитный 23-этажный дом, возведенный по индивидуальному проекту. Сооружение рассчитано на 198 квартир общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров.

На прилегающей территории возвели спортивную и две детские площадки, а также место для отдыха. Рядом с новостройкой находится станция метро "Новые Черемушки". Ожидается, что всего в новый дом переедут 160 семей, то есть свыше 450 жителей соседних домов по адресу улица Гарибальди, дом 29, корпуса 3 и 2.

Всего в столичном районе Черемушки в программу реновации жилья включено 119 домов. Ожидается, что в новостройки переедут 24,4 тысячи человек. К настоящему моменту построено и передано под заселение 7 жилых комплексов, также ведутся проектные работы для еще 10 домов. В новые квартиры переехали или находятся в процессе переселения порядка 3 тысяч человек из 15 домов.

В целом в рамках реновации введено в эксплуатацию уже свыше 7,2 миллиона "квадратов" жилья, что позволяет расселить порядка 1,5 тысячи старых домов. При этом проектируется еще порядка 11 миллионов квадратных метров жилых домов.

В планах столичных властей на 2026–2028 годы построить 8,7 миллиона квадратных метров жилья. В эти годы переедут или начнут переезд еще более 215 тысяч человек.

Ранее стало известно, что комплексное развитие территории (КРТ) проведут в столичном районе Южное Тушино. В рамках проекта будут построены дома по программе реновации. Площадь квартир превысит 9 тысяч квадратных метров. Новостройки появятся в квартале старых пятиэтажек, которые планируется расселить.