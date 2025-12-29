Форма поиска по сайту

29 декабря, 15:02

Мэр Москвы

Собянин: программа реновации реализована более чем на четверть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Программа реновации жилья завершена в 12 районах Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе встречи с новоселами жилого комплекса на улице Гарибальди в Черемушках.

"Буквально в эти дни сдается еще около 20 домов в разных районах Москвы. В 12 районах Москвы мы закончили программу реновации. Тоже хорошее событие", – сказал мэр.

Собянин поздравил жителей дома с новосельем и выразил слова благодарности всем строителям. По словам мэра, уже 250 тысяч горожан заканчивают переселение в новостройки по реновации.

"Это четвертая часть всей программы", – прокомментировал градоначальник.

Он напомнил, что реновация начиналась с отдельно стоящих стартовых домов, но сейчас удалось достигнуть следующего этапа программы – массового большого строительства. Собянин отметил, что слово "массовое" не означает некачественное.

"Наоборот, более качественных домов с комплексным обустройством районов. И масштаб строительства другой", – отметил мэр.

В уходящем году столица вышла на первое место в России по объему строительства, а Фонд реновации стал самым крупным застройщиком в стране. Кроме того, в текущем году в городе запустили завод по крупногабаритному домовому строительству.

"Вот один из первых таких домов (новый дом на улице Гарибальди. – Прим. ред.), собранных буквально за шесть месяцев. Все строительство заняло шесть месяцев – своеобразный рекорд для такого типа домов. Это, конечно, серьезно нам позволит ускорить строительство жилья для переселения из ветхих пятиэтажек", – поделился Собянин.

При этом 250-тысячным жителем, приступившим к переселению в рамках реновации, стала москвичка Екатерина Куклина. Женщину поздравил Собянин, а ее семье вручили сертификаты на машино-место в подземном паркинге и обустройство квартиры от проекта "Сделано в Москве".

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, программа реновации полностью завершена в столичных районах:

  • Раменки;
  • Северном;
  • Молжаниновском;
  • Коммунарка;
  • Старое Крюково;
  • Южное и Северное Медведково;
  • Ясенево;
  • Лианозово;
  • Ново-Переделкино;
  • Южное и Северное Бутово.

Также под заселение передано еще 22 жилых комплекса в районах:

  • Царицыно;
  • Кузьминки;
  • Люблино;
  • Хорошёво-Мнёвники;
  • Зюзино;
  • Богородское;
  • Можайском;
  • Алтуфьевском;
  • Головинском;
  • Гольяново;
  • Рязанском;
  • Северное Бутово;
  • Савеловском;
  • Текстильщики;
  • Северное Тушино;
  • Митино;
  • Солнцево;
  • Лосиноостровском.

Новостройка, появившаяся в районе Черемушки, построена из крупных модулей всего за 6,5 месяца. Кроме скорости строительства, преимуществом такой технологии стала ликвидация негативных факторов строительства под открытым небом – модули собираются в теплых и сухих цехах, что сильно повышает качество объекта.

В итоге срок службы таких строений достигает 100 лет. В Черемушках появился односекционный монолитный 23-этажный дом, возведенный по индивидуальному проекту. Сооружение рассчитано на 198 квартир общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров.

На прилегающей территории возвели спортивную и две детские площадки, а также место для отдыха. Рядом с новостройкой находится станция метро "Новые Черемушки". Ожидается, что всего в новый дом переедут 160 семей, то есть свыше 450 жителей соседних домов по адресу улица Гарибальди, дом 29, корпуса 3 и 2.

Всего в столичном районе Черемушки в программу реновации жилья включено 119 домов. Ожидается, что в новостройки переедут 24,4 тысячи человек. К настоящему моменту построено и передано под заселение 7 жилых комплексов, также ведутся проектные работы для еще 10 домов. В новые квартиры переехали или находятся в процессе переселения порядка 3 тысяч человек из 15 домов.

В целом в рамках реновации введено в эксплуатацию уже свыше 7,2 миллиона "квадратов" жилья, что позволяет расселить порядка 1,5 тысячи старых домов. При этом проектируется еще порядка 11 миллионов квадратных метров жилых домов.

В планах столичных властей на 2026–2028 годы построить 8,7 миллиона квадратных метров жилья. В эти годы переедут или начнут переезд еще более 215 тысяч человек.

Ранее стало известно, что комплексное развитие территории (КРТ) проведут в столичном районе Южное Тушино. В рамках проекта будут построены дома по программе реновации. Площадь квартир превысит 9 тысяч квадратных метров. Новостройки появятся в квартале старых пятиэтажек, которые планируется расселить.

мэр Москвыгородреновация

