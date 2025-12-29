Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Концепция устойчивого развития осталась приоритетной для Москвы. 97% программных расходов столичного бюджета по итогам 2025 года направлено на достижение этих целей, сообщила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Речь идет о расходах, связанных с экономическим ростом и повышением качества жизни москвичей. Багреева напомнила, что в среднем за последние годы она превышала 90%, но в уходящем году достигла 97%.

"Столь высокий показатель подчеркивает приоритеты столицы – создание комфортной, устойчивой и современной городской среды и бережное отношение к ресурсам с учетом климатических вызовов", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Соответствующие задачи о достижении устойчивого развития реализуются в рамках всех 13 госпрограмм столичного правительства. Они охватывают все ключевые направления городской жизни, включая сферу медицины, образования, инноваций и экологию.

В 2025 году около половины всех расходов пришлось на социальную сферу, еще 44% направлены на развитие комфортной и современной городской среды. Например, за этот счет Москва строит и ремонтирует жилье, модернизирует инженерную и дорожную инфраструктуру, развивает общественный транспорт, проводит благоустройство и создает доступную среду для всех жителей.

Одним из главных достижений в сфере устойчивого развития стала высокая степень озеленения – к настоящему моменту почти половина территорий Москвы занята зелеными насаждениями. Также к числу достижений относится развитый экологичный транспорт – в столице действует свыше 2,6 тысячи электробусов, доступны 3 регулярных маршрута речного электротранспорта, 443 станции метрополитена, МЦД и МЦК.

Кроме того, в городе развита цифровизация услуг, идет обновление жилого фонда в рамках реновации, продолжается ремонт и строительство социальных объектов. Уже свыше 235 тысяч москвичей получили новое жилье или готовятся к переезду. При этом с 2010 года в городе обновлены и построены 344 поликлиники, около 700 школ и детсадов.

Соответствующие достижения Москвы подтверждаются различными рейтингами. Например, город в 2025 году возглавил национальные рейтинги состояния инвестиционного климата и качества жизни в России.



Ранее Сергей Собянин рассказывал, что к числу стратегических целей градостроительного развития Москвы относятся комплексное развитие городских территорий и создание новых центров развития на основе транспортных узлов. Кроме того, власти столицы стремятся к эффективному соединению Москвы с центрами развития Подмосковья и в целом к повышению связанности всей агломерации Центрального федерального округа РФ.

