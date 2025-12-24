Сергей Собянин рассказал, как Москва следит за качеством строительства

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в рамках ежегодного отчета в Мосгордуме о результатах деятельности столичного правительства рассказал, как Москва следит за качеством строительства.

По словам мэра, город рассматривает и утверждает архитектурно-градостроительные решения по всем проектам, включая трансформаторные подстанции. В настоящее время специалисты стараются создавать в столице квартальную застройку.

"Надо добиваться качественной застройки. Чтобы во дворах у нас были не машины, а цветы, чтобы были подземные парковки, чтобы были рядом магазины, детские сады, школы и рабочие места", – подчеркнул Собянин.

Он также призвал создавать архитектуру, которой Москва могла бы гордиться.

Кроме того, в ежегодном отчете Собянин обозначил стратегические цели градостроительного развития столицы. К ним относятся комплексное развитие городских территорий и создание новых центров развития на основе транспортных узлов.

Также власти столицы стремятся к эффективному соединению Москвы с центрами развития Подмосковья и в целом к повышению связанности всей агломерации Центрального федерального округа РФ с населением в 30 миллионов человек.

