Более 1,8 тысячи авиарейсов были отменены на Ближнем Востоке

Фото: depositphotos/Chalabala

Свыше 1,8 тысячи авиарейсов были отменены на Ближнем Востоке в субботу, 28 февраля. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на авиационную аналитическую компанию Cirium.

Рейсы были отменены на фоне военной операции США и Израиля в Иране. При этом в воскресенье, 1 марта, переносы затронули уже около 700 авиарейсов.

Израиль совместно с США атаковали Иран 28 февраля, после чего в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран нанес ответные удары по Израилю, а также военным базам США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Позже американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США начали "масштабную операцию" против Ирана. По его словам, действия Ирана напрямую угрожали США, в том числе американским войскам и военным базам за рубежом, а также союзникам Штатов в Европе.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты прекратили работу. В связи с этим российские авиакомпании временно не будут выполнять рейсы в Израиль и Иран.

В связи с закрытым воздушным пространством на Ближнем Востоке российские авиакомпании отменили 29 рейсов, а иностранные – 31 рейс. Большинство из них составляют рейсы из России в ОЭА и обратно. Росавиация совместно с Минтрансом продолжают держать ситуацию с полетами на особом контроле.