Министра молодежной политики Калининградской области арестовали по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Калининградский областной суд"

Суд отправил под арест министра молодежной политики Калининградской области Анну Мусевич, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в областном суде.

Под стражей она пробудет до 26 марта 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу, говорится в заявлении.

Уголовное дело возбудили 27 февраля этого года. Помимо Мусевич, по нему также задержаны ее супруг Никита и бизнесмен Алексей Федоренко, сообщил корреспондет ТАСС. По решению суда они оба пробудут под домашним арестом до 24 апреля 2026 года.

По версии следствия, обвиняемые похитили часть бюджетных денег, выделенных федеральному агентству по делам молодежи. Хищение произошло под видом поставки мебели для молодежного образовательного центра в поселке Донское Светлогорского округа.

Следствие считает, что обвиняемые предоставили поддельные документы, в которых была завышена стоимость услуг поставки мебели на 9 511 898 рублей. Деньги, по версии следствия, они присвоили себе. Общая сумма по договору о поставке мебели для организации центра составила 42 127 460 рублей.

Ранее Тверской суд Москвы заключил основателя и экс-главреда издания Readovka Алексея Костылева под стражу до 25 апреля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его задержали 25 февраля. Спустя время стало известно, что основателя Readovka подозревают в хищении у Минобороны РФ примерно 1 миллиарда рублей во время выполнения госконтрактов.

Выяснилось, что Костылев подписал контракт на поставку для Минобороны РФ беспилотников общей стоимостью около 2 миллиардов рублей. По факту произошедшего было возбуждено дело. Основателю Readovka грозит до 10 лет лишения свободы.