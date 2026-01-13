Экс-сенатор Арашуков осужден за попытку дать взятку за улучшение условий в колонии

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Экс-сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в исправительной колонии "Черный дельфин", осужден за попытку дать взятку за улучшение условий содержания. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Ведомство заявило, что он осужден по статье о даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере.

В итоге экс-сенатора приговорили к 10 годам лишения свободы. Также он должен будет выплатить штраф в размере 120 миллионов рублей.

"По совокупности приговоров Арашукову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в указанном размере", – рассказали в пресс-службе.

При этом в доход государства были конфискованы 6 миллионов рублей, которые предназначались для взятки. Расследование продолжается, так как материалы в отношении его адвоката, через которого передавались денежные средства, были выделены в отдельное производство.

Арашуков передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области через своего адвоката взятку за создание комфортных условий. В обмен на 3 миллиона рублей он просил получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным.

При этом сотрудник колонии сообщил о преступной деятельности Арашукова и иных лиц в правоохранительные органы. По данному факту против экс-сенатора возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Арашуков был задержан в конце января 2019 года, после был задержан и его отец. В конце 2022 года суд приговорил обоих к пожизненному лишению свободы за организацию убийств, в том числе зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Отца Арашукова также заподозрили в хищении у структур "Газпрома" и организации преступного сообщества.

Позже суд оставил в силе пожизненное лишение свободы экс-сенатора и его отца. Решение Мосгорсуда после рассмотрения апелляции защиты Арашуковых оставили без изменений.

