Потерпевший по делу Арашуковых попросил взыскать с них более 9,5 млн рублей ущерба

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Потерпевший по делу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова просит взыскать с него и его отца более 9,5 миллиона рублей морального ущерба, сообщает ТАСС.

Потерпевшим выступает Мурат Шебзухов – родной брат Фраля Шебзухова, в убийстве которого обвиняются Арашуковы. Он призвал суд признать обвиняемых в качестве ответчиков по уголовному делу.

Шебзухов также подвергся нападению в момент убийства брата, он был ранен. В связи с этим он требует дополнительно взыскать с Арашуковых компенсацию за вред здоровью в размере более 12 тысяч рублей.

Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации в январе 2019 года. Его обвинили в организации убийств зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова.

Что касается Рауля Арашукова, его заподозрили в причастности к хищению природного газа "Газпрома". Тогда речь шла об ущербе в размере 30 миллиардов рублей.



Рауля Арашукова подозревают в хищении более 700 млн рублей

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