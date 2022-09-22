Президента Московской областной нотариальной палаты поймали на крупной взятке

Фото: телеграм-канал "Следком"

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка ведомства.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере")", – говорится в сообщении.

По данным следствия, Смирнов, зная о заинтересованности некой женщины в назначении ее сына на должность нотариуса в одном из подмосковных нотариальных округов, потребовал с нее 5 миллионов рублей, обещая помочь с успешным прохождением соответствующего конкурса.

Отмечается, что мужчина получил взятку, находясь в собственном кабинете, расположенном на Озерковской набережной в Москве. Преступление удалось выявить благодаря сотрудничеству СК и ФСБ РФ.

В кабинете и жилище подозреваемого были проведены обыски. Силовики изъяли у него мобильные телефоны, документы и прочие предметы, необходимые в рамках расследования. Сейчас Смирнов задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее в Москве ФСБ задержала замдиректора Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ Геннадия Бочарова по подозрению в коррупции. Он якобы привлек к выполнению работ по установке ПО в РФЦСЭ фирму, с которой был связан. Точная сумма похищенного неизвестна, однако стоимость контракта составляла порядка 300 миллионов рублей.

