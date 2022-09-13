Заммэра Магнитогорска и директор МУП подозреваются в получении взятки

Фото: СУ СК по Челябинской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя мэра Магнитогорска и главы муниципального предприятия по подозрению в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте управления СК по Челябинской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы города Магнитогорска и директора муниципального предприятия, подозреваемых по части 6 статьи 290 ("Получение взятки") УК РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что преступные действия должностных лиц были выявлены сотрудниками ФСБ, которые обеспечивают оперативное сопровождение расследования. По данным СК, подозреваемые получили взятку от директора коммерческой организации за содействие заключению контрактов по уборке городских территорий.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя председателя правительства Ленобласти по транспорту и ТЭК Сергея Харлашкина по делу о взятке при дорожном строительстве. Сообщалось, что обыски прошли по месту жительства Харлашкина, а также в офисах и местах проживания сотрудников коммерческих компаний, имеющих отношение к расследованию.