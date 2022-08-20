Экс-главному наркологу Минздрава Брюну предъявлено обвинение

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Бывшему главному внештатному психиатру-наркологу Минздрава РФ Евгению Брюну предъявили обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кузьминского суда, в который поступило ходатайство следователя МВД о домашнем аресте Брюна.

"В ходатайстве следствия о домашнем аресте Брюн указан как обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Брюна задержали в Москве по делу о мошенничестве. Расследование ведет УВД по Юго-Восточному административному округу.

В министерстве здравоохранения РФ уточнили, что окажут следствию необходимое содействие.

По информации источника ТАСС, Брюн проверяется на причастность к скандальной истории с введением новых правил медосмотра водителей. Кроме него следственные действия проводятся в отношении президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.

Позже стало известно, что Минздрав РФ снял Евгения Брюна с должности главного внештатного психиатра-нарколога.