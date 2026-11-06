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06 ноября, 17:44

Шоу-бизнес

Актриса Анна Старшенбаум заявила о расставании со вторым мужем

Фото: legion-media.com/Persona Stars

Актриса Анна Старшенбаум сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), что рассталась с супругом Даниилом Наумовым.

По словам Старшенбаум, последние годы принесли ей трудности и потери. Актриса, известная по сериалам "Три мушкетера" и "Московские тайны", объяснила, что когда-то выбрала семью и ушла из профессии. Однако теперь она не понимает, как ей жить дальше.

"Я потеряла карьеру, источники дохода, все свои сбережения, а также молодость, здоровье и время... Не знаю, как мне дальше жить", – сказала она.

На этом фоне артистка приняла решение вернуться в Россию. Весной 2026 года она вместе с сыновьями и Наумовым переехала на тайский остров Пхукет.

Ранее пользователям соцсетей не понравилась реакция мужа Старшенбаум на опубликованное ею селфи, сделанное во время прогулки по парку. Актриса рассказала, что ее супруг назвал фото неудачным и посоветовал его не выкладывать.

Подписчики раскритиковали слова супруга Старшенбаум. Некоторые назвали его реакцию проявлением абьюза, а другие заявили, что он не любит артистку, и посоветовали ей не прислушиваться к его мнению.

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