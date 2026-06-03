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03 июня, 14:25

Шоу-бизнес

Актриса Анна Старшенбаум потеряла загранпаспорт в Таиланде

Фото: legion-media.com/Hearst Shkulev Russia

Российская актриса Анна Старшенбаум рассказала, что потеряла загранпаспорт в Таиланде. Об этом сообщает "Радио 1".

Весной 2026 года актриса вместе с сыновьями и возлюбленным Даниилом Наумовым переехала на тайский остров Пхукет. После семья начала искать себе постоянное место жительства.

Пока им не удалось найти подходящий дом, поэтому актриса вместе с детьми и молодым человеком временно живет в разных отелях. Спустя время Старшенбаум рассказала, что отыскала отель с красивым видом. Но в какой-то момент она потеряла загранпаспорт.

Актриса заявила, что не может понять, где потеряла загранпаспорт. По ее словам, документ всегда был в сумке, которая находилась в машине. При этом деньги и иные ценности остались нетронутыми.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, как во второй раз за последние годы едва не лишилась имущества из-за мошенников. По ее словам, к ней ежедневно приезжают курьеры, поэтому, когда ей в очередной раз позвонили, она ничего не заподозрила и продиктовала код из СМС.

Услышав радость собеседника, девушка поняла, что произошло, и у нее началась паническая атака. Вскоре на ее электронную почту начали приходить письма о том, что она якобы доверила незнакомцу управление всем своим имуществом. Девушка догадалась позвонить менеджеру в банк, который успокоил ее, объяснив, что это мошенники и ничего предпринимать не нужно.

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