07 мая, 17:54

Культура

Актрису Татьяну Васильеву попытались обмануть кибермошенники

Фото: legion-media.com/Gennady Usoev

Народная артистка России Татьяна Васильева чуть не стала жертвой мошенников, пока находилась на отдыхе в Абхазии. Об этом рассказала ее невестка Мария Болонкина в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам девушки, мошенники отправили 79-летней актрисе сообщение о якобы поступившей посылке и попросили нажать на ссылку для продления срока хранения. Васильева, перейдя на фейковую страницу, предоставила аферистам доступ к личному кабинету на портале "Госуслуги".

После этого с актрисой связались люди, представившиеся специалистами службы доставки, и предложили помощь – для ее получения требовалось назвать код из СМС. Когда Васильева отказалась, злоумышленники начали ей угрожать, в том числе написали: "Будешь хлеб с водой доедать".

Болонкина добавила, что доступ к "Госуслугам" Васильевой восстановили, а банковские карты заблокировали. Она призвала подписчиков быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее модель Мария Погребняк поделилась историей, как мошенник хотел ее обмануть при помощи автоподставы. Со слов девушки, она пыталась припарковаться, когда к ее машине подбежал неизвестный, бросил зажигалку, закричал и потребовал вызвать скорую помощь.

После этого модель осмотрела его и авто, не найдя следов ДТП, однако мужчина утверждал обратное. Прибывшие полицейские опросили "пострадавшего", после чего тот признался, что аварии не было.

