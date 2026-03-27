Новости

Новости

27 марта, 09:50

Шоу-бизнес

Блогер Литвин заявил о потере 3,8 млн рублей при попытке вернуть взломанный аккаунт

Фото: телеграм-канал "ЛИТВИН"

Блогер Михаил Литвин потерял 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей), пытаясь вернуть похищенный мошенниками аккаунт в соцсетях. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на публикацию стримера в телеграм-канале.

О произошедшем ранее сообщала жена Литвина Адель Вейгель в своих соцсетях. Мошенники взломали аккаунт блогера, на который подписаны свыше 15 миллионов человек. Аферисты стали обещать подписчикам стримера большие заработки и оставляли ссылки, переходить по которым опасно.

Сам Литвин рассказал, что после взлома в соцсетях обратился в прокуратуру. Однако блогер решил прислушаться к совету своих коллег – заплатить мошенникам деньги за возврат страницы. Стример выполнил все условия сделки, но доступ к своим похищенным аккаунтам он так и не получил.

Блогер предположил, что за серией взломов аккаунтов российских знаменитостей стоит одна и та же хакерская группа.

Ранее мошенники взломали личный аккаунт заслуженного артиста России Александра Яцко в мессенджере Telegram. Аферисты создали группу "Александр Яцко", где опубликовали пост от имени артиста с просьбой через стороннюю ссылку проголосовать за него в якобы настоящей театральной премии "Душа сцены". В группу добавили все контакты артиста.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

