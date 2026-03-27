Блогер Литвин заявил о потере 3,8 млн рублей при попытке вернуть взломанный аккаунт

Блогер Михаил Литвин потерял 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей), пытаясь вернуть похищенный мошенниками аккаунт в соцсетях. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на публикацию стримера в телеграм-канале.

О произошедшем ранее сообщала жена Литвина Адель Вейгель в своих соцсетях. Мошенники взломали аккаунт блогера, на который подписаны свыше 15 миллионов человек. Аферисты стали обещать подписчикам стримера большие заработки и оставляли ссылки, переходить по которым опасно.

Сам Литвин рассказал, что после взлома в соцсетях обратился в прокуратуру. Однако блогер решил прислушаться к совету своих коллег – заплатить мошенникам деньги за возврат страницы. Стример выполнил все условия сделки, но доступ к своим похищенным аккаунтам он так и не получил.

Блогер предположил, что за серией взломов аккаунтов российских знаменитостей стоит одна и та же хакерская группа.

Ранее мошенники взломали личный аккаунт заслуженного артиста России Александра Яцко в мессенджере Telegram. Аферисты создали группу "Александр Яцко", где опубликовали пост от имени артиста с просьбой через стороннюю ссылку проголосовать за него в якобы настоящей театральной премии "Душа сцены". В группу добавили все контакты артиста.

