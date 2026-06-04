MAX перестанет присылать уведомления о сообщениях и звонках на устройства Apple

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Мессенджер MAX перестанет отправлять уведомления о сообщениях и звонках на устройства Apple из-за удаления приложения из маркета App Store, сообщается в официальном уведомлении платформы.

При этом сами сообщения будут доставляться, все остальные функции MAX также останутся доступными.

"Рекомендуем время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения", – добавили представители сервиса.

Приложение мессенджера недоступно в App Store с вечера среды, 3 июня. Представители MAX уже направили запрос в Apple для разъяснения ситуации. При этом ранее установленное приложение работает штатно.

MAX все еще можно установить с помощью RuStorе, GooglePlay, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и Vivo Store. Также скачать МАХ можно через официальный сайт.

