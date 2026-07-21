Tagesschau: подозреваемый в убийстве шести человек в немецком Штаде найден мертвым

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Подозреваемого в расстреле шести человек в немецком Штаде обнаружили мертвым. Об этом сообщил портал Tagesschau.

Предполагаемый преступник находился под стражей в тюрьме Бремерферде. Признаков насильственной смерти у него не нашли. Правоохранители считают, что он покончил жизнь самоубийством.

Стрельба в Штаде произошла 29 июня этого года рядом с учреждением по уходу за детьми и подростками. Пять человек скончались на месте трагедии, а шестой – в больнице. Все жертвы, рассказали в полиции, были взрослыми.

Правоохранителям удалось задержать троих человек, включая главного подозреваемого. По данным издания Spiegel, стрельба могла произойти на почве личных отношений. В правоохранительных органах добавили, что политический или экстремистский мотив на тот момент не рассматривался.