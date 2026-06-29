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29 июня, 18:47

Происшествия

Число жертв после стрельбы в немецком Штаде увеличилось до 6 человек

Фото: AP Photo

Число погибших после стрельбы в городе Штаде в Германии увеличилось до 6 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение правоохранительных органов ФРГ.

Уточняется, что пять человек скончались на месте трагедии, а шестой – в больнице. Все жертвы, рассказали в полиции, были взрослыми людьми. Кроме того, правоохранителям удалось задержать троих человек, включая главного подозреваемого.

Журнал Spiegel со ссылкой на полицию передал, что стрельба могла произойти на почве личных отношений. В правоохранительных органах добавили, что политический или экстремистский мотив на пока не рассматривается.

Стрельба произошла рядом с учреждением по уходу за детьми и подростками в центре Штада. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Информации о раненых или погибших россиянах не поступало.

До этого не менее 12 человек пострадали при стрельбе в американском городе Толидо, штат Огайо. По данным местных властей, стрелявших было двое. Предположительно, злоумышленники стреляли друг в друга.

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