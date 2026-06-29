Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 19:11

Общество
Главная / Новости /

Врач Алексанян: установка ранее использованных грудных имплантов грозит гепатитом и ВИЧ

Хирург предупредил о рисках при повторном использовании грудных имплантов

Фото: 123RF.com/mrwed54

Женщина рискует заразиться гепатитом и ВИЧ после установки в грудь б/у имплантов. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.

Ранее Сеть наводнили объявления, в которых россиянки предлагают купить у них удаленные грудные импланты, причем в среднем в 3–4 раза ниже первоначальной цены. В итоге эндопротезы можно приобрести за 30 тысяч рублей вместо первоначальных 200, сообщил телеграм-канал Baza.

По мнению Алексаняна, это крайне сомнительные предложения.

Это бред. Во-первых, хирурги никогда не стерилизуют и не отдают пациенткам такие импланты. Во-вторых, ни один уважающий себя врач не возьмется устанавливать их повторно, потому что они строго для одноразового применения. После того как они кому-то отслужили и были удалены, высок риск, что их силиконовые оболочки не выдержат – лопнут, порвутся.
Тигран Алексанян
пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор

При этом самое страшное в том, что через установку в грудь имплантов после другого человека высок риск инфицирования. В том числе такими смертельно опасными заболеваниями, как гепатит и ВИЧ, предупредил Алексанян.

Поэтому экономить на подобных вещах точно не стоит. Тем более что хорошие импланты вполне можно купить за 70–80 тысяч рублей, отметил он. При этом некоторые пациентки носят их потом по 20 лет и выкармливают детей, заключил врач.

Ранее косметолог, бьюти-эксперт Василина Миронова рассказала, что использование патчей с клетками человека в составе связано с риском возникновения онкологии. На данный момент нет достаточной клинической базы, которая бы однозначно доказывала безопасность подобной косметики.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

Кому стоит быть внимательнее в ретроградный Меркурий летом 2026 года?

Период напомнит о незакрытых проблемах с близкими и вопросах наследства

Острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака

Читать
закрыть

Почему Луна станет "клубничной" 29 июня?

Спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и примет алый оттенок

Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов

Читать
закрыть

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика