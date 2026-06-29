Врач Алексанян: установка ранее использованных грудных имплантов грозит гепатитом и ВИЧ

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Женщина рискует заразиться гепатитом и ВИЧ после установки в грудь б/у имплантов. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян.

Ранее Сеть наводнили объявления, в которых россиянки предлагают купить у них удаленные грудные импланты, причем в среднем в 3–4 раза ниже первоначальной цены. В итоге эндопротезы можно приобрести за 30 тысяч рублей вместо первоначальных 200, сообщил телеграм-канал Baza.

По мнению Алексаняна, это крайне сомнительные предложения.





Тигран Алексанян пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Это бред. Во-первых, хирурги никогда не стерилизуют и не отдают пациенткам такие импланты. Во-вторых, ни один уважающий себя врач не возьмется устанавливать их повторно, потому что они строго для одноразового применения. После того как они кому-то отслужили и были удалены, высок риск, что их силиконовые оболочки не выдержат – лопнут, порвутся.

При этом самое страшное в том, что через установку в грудь имплантов после другого человека высок риск инфицирования. В том числе такими смертельно опасными заболеваниями, как гепатит и ВИЧ, предупредил Алексанян.

Поэтому экономить на подобных вещах точно не стоит. Тем более что хорошие импланты вполне можно купить за 70–80 тысяч рублей, отметил он. При этом некоторые пациентки носят их потом по 20 лет и выкармливают детей, заключил врач.

Ранее косметолог, бьюти-эксперт Василина Миронова рассказала, что использование патчей с клетками человека в составе связано с риском возникновения онкологии. На данный момент нет достаточной клинической базы, которая бы однозначно доказывала безопасность подобной косметики.

