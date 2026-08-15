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15 августа, 17:09

Экономика

Кобяков заявил, что интерес к ВЭФ проявляют даже недружественные страны

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Интерес к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) проявляют даже недружественные страны, включая европейские компании и бизнесменов. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков в интервью ТАСС.

По словам Кобякова, интерес к мероприятию характеризуется как большой, в том числе со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди них есть и формально недружественные, включая европейские компании и бизнесменов.

Кобяков отметил, что конкретные цифры и факты по отдельным бизнесменам и странам – вопрос условный. По его словам, многие западные компании уже давно работают как российские. Он добавил, что часть бизнеса по понятийным договоренностям со своими правительствами продолжает работу в РФ, стараясь не привлекать внимание русофобов этих стран.

"Часть стран, которые считаются недружественными, просто не могут в санкционном вопросе спорить с англосаксами. Они выступают в блоке недружественных, но по сути элементарно не имеют выбора", – добавил он.

ВЭФ состоится с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема 2026 года – "Дальний Восток – развитие во благо людей".

На форуме примут участие представители из 75 стран. При этом, как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не собирается высылать отдельное приглашение американской делегации на ВЭФ. По его словам, каждое государство будет принимать решение о поездке самостоятельно.

Кроме того, планируется подписание 380 соглашений на сумму 6,5 триллиона рублей. В свою очередь, вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, что во время ВЭФ президенту РФ представят проект строительства нового тоннеля Байкало-Амурской магистрали.

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