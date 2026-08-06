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06 августа, 15:23

Экономика

На ВЭФ планируют подписать 380 соглашений на сумму 6,5 трлн рублей

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) планируется подписание 380 соглашений на сумму 6,5 триллиона рублей. Мероприятие пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке, заявил вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на встрече с Владимиром Путиным.

На форуме ожидается участие представителей из 75 стран. Трутнев отметил, что во время ВЭФ главе государства представят проект строительства нового тоннеля Байкало-Амурской магистрали. В настоящее время идет реконструкция БАМа.

В июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не планирует отправлять отдельное приглашение делегации США на ВЭФ. По его словам, каждая страна будет принимать решение о поездке самостоятельно.

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