Собянин: вокзал Москва-Сити объединил городские и международные маршруты

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл новый северный вестибюль и первую в России платформу международного сообщения Москва – Минск на московском городском вокзале "Москва-Сити". На мероприятии также присутствовали официальный представитель МИД России Мария Захарова и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Мэр напомнил, что "Москва-Сити" является крупнейшим вокзалом и транспортным узлом страны. Теперь время в пути от Минска до российской столицы сократилось на 30 минут.

"Я думаю, в Европе таких транспортных узлов практически нет. Здесь проходят три линии метрополитена, два железнодорожных пути Московских центральных диаметров и Московское центральное кольцо", – сказал Собянин.

В свою очередь, Захарова указала на важность этого проекта для сотрудничества двух государств. Она также добавила, что в этом году исполняется 155 лет с момента, когда первый поезд из Минска прибыл в Москву.

"Правда, тот поезд прибыл на вокзал, который тогда назывался Брестский, потом Смоленский, Александровский, и теперь мы его знаем как Белорусский. Теперь поезд пребывает в самое сердце Москвы", – отметила она.

Белозеров также заявил, что "Москва-Сити" стал первым городским вокзалом, который начинает использоваться для международных поездов дальнего следования. По его словам, здесь будут останавливаться "Ласточки" Москва – Минск и Москва – Смоленск.

"В прошлом году с Беларусью были перевезены более 3 миллиона человек. 786 тысяч пассажиров воспользовались услугами "Ласточки". В этом году за девять месяцев уже перевезены 600 тысяч человек", – уточнил Белозеров.

Он поблагодарил Собянина и его команду за возможность реализовывать уникальные железнодорожные проекты. Сам мэр также выразил благодарность компании "РЖД" и отметил, что правительство Москвы приняло решение наградить Белозерова званием "Почетный работник транспорта города Москвы".

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы отмечается, что теперь поездка на поезде из центра Москвы в центр Минска оказывается сопоставимой по времени с перелетом на самолете.

Кроме того, в перспективе – с вводом финального участка Рублево-Архангельской линии метро – из "Москва-Сити" можно будет напрямую доехать до нового делового кластера на западе столицы "СберСити".

Ранее Собянин также рассказал о строительстве путепровода длиной более 50 метров над Шмитовским проездом возле делового центра "Москва-Сити". Он готов уже почти на 60%. В настоящее время здесь установлены опоры и подпорные стены, укреплены элементы пролетного строения.