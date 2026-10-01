Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 14:19

Мэр Москвы

Собянин: вокзал Москва-Сити объединил городские и международные маршруты

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл новый северный вестибюль и первую в России платформу международного сообщения Москва – Минск на московском городском вокзале "Москва-Сити". На мероприятии также присутствовали официальный представитель МИД России Мария Захарова и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Мэр напомнил, что "Москва-Сити" является крупнейшим вокзалом и транспортным узлом страны. Теперь время в пути от Минска до российской столицы сократилось на 30 минут.

"Я думаю, в Европе таких транспортных узлов практически нет. Здесь проходят три линии метрополитена, два железнодорожных пути Московских центральных диаметров и Московское центральное кольцо", – сказал Собянин.

В свою очередь, Захарова указала на важность этого проекта для сотрудничества двух государств. Она также добавила, что в этом году исполняется 155 лет с момента, когда первый поезд из Минска прибыл в Москву.

"Правда, тот поезд прибыл на вокзал, который тогда назывался Брестский, потом Смоленский, Александровский, и теперь мы его знаем как Белорусский. Теперь поезд пребывает в самое сердце Москвы", – отметила она.

Белозеров также заявил, что "Москва-Сити" стал первым городским вокзалом, который начинает использоваться для международных поездов дальнего следования. По его словам, здесь будут останавливаться "Ласточки" Москва – Минск и Москва – Смоленск.

"В прошлом году с Беларусью были перевезены более 3 миллиона человек. 786 тысяч пассажиров воспользовались услугами "Ласточки". В этом году за девять месяцев уже перевезены 600 тысяч человек", – уточнил Белозеров.

Он поблагодарил Собянина и его команду за возможность реализовывать уникальные железнодорожные проекты. Сам мэр также выразил благодарность компании "РЖД" и отметил, что правительство Москвы приняло решение наградить Белозерова званием "Почетный работник транспорта города Москвы".

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы отмечается, что теперь поездка на поезде из центра Москвы в центр Минска оказывается сопоставимой по времени с перелетом на самолете.

Кроме того, в перспективе – с вводом финального участка Рублево-Архангельской линии метро – из "Москва-Сити" можно будет напрямую доехать до нового делового кластера на западе столицы "СберСити".

Ранее Собянин также рассказал о строительстве путепровода длиной более 50 метров над Шмитовским проездом возле делового центра "Москва-Сити". Он готов уже почти на 60%. В настоящее время здесь установлены опоры и подпорные стены, укреплены элементы пролетного строения.

Читайте также


мэр Москвытранспортгород

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика