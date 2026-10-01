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01 октября, 15:05

Общество

В России впервые провели операцию для облегчения симптомов болезни Альцгеймера

Фото: depositphotos/wedmov

Хирурги Томского НИИ микрохирургии впервые в стране выполнили глубокое шейное лимфатическое шунтирование пациентке с болезнью Альцгеймера. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе института.

Операция запускает очищение головного мозга от вредных белков, не затрагивая сам мозг. Вмешательство длилось три часа и проходило под микроскопом. Хирурги соединили мельчайшие сосуды диаметром менее одного миллиметра с лимфатической системой, которая дренирует жидкость из мозга. Это должно улучшить дренаж и замедлить нейродегенерацию. Сейчас за пациенткой внимательно наблюдают.

О том, что болезнь Альцгеймера можно лечить хирургически, врачи впервые заговорили в 2023–2024 годах. За последние два года этой темой стали активно интересоваться в том числе в Китае и Корее. Подобные вмешательства уже выполнялись в Мексике и ЮАР.

Томские хирурги в апреле этого года побывали на мастер-классах китайских и корейских специалистов. Поездка стала возможной благодаря меморандуму о сотрудничестве с Индонезийским обществом конструктивной микрохирургии. После этого институт закупил оборудование для контрастирования и визуализации лимфатической системы с использованием индоцианина зеленого. По итогам этических согласований с неврологами был выбран пациент.

Микрохирург Андрей Байтингер назвал вмешательство историческим для российской медицины. Он выразил надежду, что этот метод в будущем поможет многим пациентам. Специалист подчеркнул, что Институт микрохирургии оснащен всей необходимой техникой для проведения подобных операций.

Ранее хирурги московской больницы № 31 имени академика Г. М. Савельевой первыми в России выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава, применив полностью автономную роботическую систему. При этом робот не заменял хирургов, а был инструментом в их руках. Два пациента уже восстанавливаются после таких операций и могут самостоятельно передвигаться.

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