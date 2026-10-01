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01 октября, 15:39

Происшествия

Во Владивостоке ищут пропавшую 5 дней назад 13-летнюю школьницу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полиция Владивостока разыскивает 13-летнюю девочку, которая ушла из дома 27 сентября и не вернулась, сообщили в УМВД России по региону.

В полицию с заявлением о пропаже школьницы обратилась ее мать. По информации ведомства, девочка ушла из дома на улице Крыгина, дом 42, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

"Полицейскими организованы мероприятия, направленные на розыск несовершеннолетней", – говорится в сообщении.

Приметы ребенка: на вид 12–14 лет, среднего телосложения, волосы черного цвета, стрижка каре. Была одета в кофту черного цвета с красной надписью и черные джинсы. Всех, кто знает о местонахождении девочки, полиция просит обращаться в любой отдел либо по телефонам 02, 102 (с мобильного). Гарантируется конфиденциальность.

Ранее в Тверской области мальчик пропал после того, как покинул дачу родителей в СНТ "Майский". В поисках участвовали кинологи, операторы БПЛА и более 60 волонтеров. По факту его исчезновения возбудили уголовное дело. Однако уже на следующий день ребенок вернулся домой.

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