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10 августа, 10:27

Происшествия

Двое мальчиков пропали на пляже в Геническе на Херсонщине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Двое мальчиков пропали на пляже в городе Геническе Херсонской области во время купания. Поиски детей ведут вдоль береговой линии и в акватории Азовского моря, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального управления МЧС России.

Известно, что мальчики исчезли днем в воскресенье, 9 августа. В поисках принимают участие волонтеры.

Ранее сообщалось, что пропавшая 7 августа 17-летняя девушка из Пскова найдена мертвой. Уточнялось, что она ушла с работы и не вернулась домой. Добровольцы искали ее около торгового центра "Акваполис" и обследовали берег вдоль реки Великой.

До этого мальчик пропал после того, как покинул дачу родителей, которая находится в СНТ "Майский" в Тверской области. Поиски начали 4 июля, в них участвовали кинологи, операторы БПЛА и более 60 волонтеров. Кроме того, было возбуждено уголовное дело. 5 июля ребенок вернулся домой.

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