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10 августа, 10:48

Общество

Суд в Британии обязал бизнесмена Потанина ответить на вопросы экс-супруги об имуществе

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Высокий суд Англии обязал бизнесмена Владимира Потанина ответить на вопросы его бывшей супруги об имуществе. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на материалы дела.

По британскому законодательству стороны разбирательств о разделе имущества обязаны до первого слушания представить в суд и направить другой стороне анкету с запрашиваемой информацией и документами. Добровольно Потанин отказался отвечать на большинство вопросов из анкеты бывшей жены.

В результате суд обязал бизнесмена ответить на вопросы, вытекающие из первоначальных 62, до 14 июля. Сами вопросы в решении отредактированы. Также отведен срок до 18 августа на уточнение информации, если в этом возникнет необходимость.

Высокий суд указал основные вопросы, которые будут рассматриваться на заключительном слушании. В их числе: предоставил ли Потанин полную и откровенную информацию о своих активах; допущено ли нарушение права бывшей жены на справедливое разбирательство из-за пробела в российском законодательстве либо ошибочного применения его судами; следует ли присудить Потаниной справедливую долю имущества и если да, то какой она должна быть.

Потанины развелись в 2014 году, после чего экс-супруга бизнесмена добилась раздела совместного имущества и получила компенсацию в размере более 2,5 миллиарда рублей. Однако, покинув Россию, она продолжила разбирательства в иностранных судах.

Спустя некоторое время суд в Москве удовлетворил иск Потанина к его экс-супруге и запретил ей инициировать и продолжать судебные разбирательства в Высоком суде Лондона.

В частности, для обоснования претензий Потаниной лондонский суд может потребовать от бизнесмена раскрыть чувствительную информацию о деятельности подконтрольных ему предприятий, включая "Норильский никель". Результатом раскрытия таких сведений может стать введение новых международных санкций против компании, ее партнеров и контрагентов.

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