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10 августа, 16:02

Экономика

Фрадков назвал систему трансграничных платежей инструментом "новой войны"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress

Система трансграничных платежей превратилась в инструмент "новой войны". Об этом председатель банка ПСБ Петр Фрадков заявил в беседе с РБК.

По его словам, тема расчетов оказалась самой сложной в мировой финансовой системе. Он подчеркнул, что финансовые ограничения, введенные против России, стали самыми жесткими среди всех санкционных мер, включая логистические.

Кроме того, отметил Фрадков, крупнейшие американские банки за последние десятилетия выстроили понятную и прозрачную систему, однако она представляет собой огромный бизнес. Он также предупредил, что отказ от доллара в расчетах не гарантирует финансовой независимости, так как зависимость от международной финансовой инфраструктуры нельзя мерить только валютой платежа.

"Можно уйти из доллара в рубль, юань, цифровые инструменты, но все равно зависимость от внешнего контура сохраняется, потому что есть чужой комплаенс, есть решения по ликвидности, позволяющие контролировать расчеты между странами достаточно четко", – добавил он.

По мнению главы ПСБ, мир движется к "глобальному сдвигу", в рамках которого зарождается новая система расчетов, независимо от санкций против России.

Ранее Владимир Путин подписал первый закон, регулирующий обращение цифровых валют и цифровых прав в России. Документ устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка. Кроме того, он определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.

Основная часть закона вступит в силу с 1 сентября. При этом отдельные положения начнут действовать позже.

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