Юрист Георгиева: любителям выбрасывать вещи из окон грозит до 15 лет тюрьмы

Житель столицы постоянно выкидывает вещи из окна девятого этажа в столичном районе Отрадное, пожаловались очевидцы. Как повлиять на таких соседей и что им грозит, если это нанесет ущерб здоровью или имуществу, разбиралась Москва 24.

Окно вместо мусорки

Фото: телеграм-канал "Москвач - Новости Москвы"

Жильцы многоквартирного дома в районе Отрадное два года пытаются повлиять на соседа, который постоянно выкидывает вещи из окна квартиры на девятом этаже.



По словам очевидцев, вниз летят сковородки, ножи, банки, детское питание, лекарства, подушки, игрушки и одежда. После такого под окнами образуется свалка, пожаловались местные.

Юрист, член Российской гильдии риелторов Алла Георгиева в разговоре с Москвой 24 рекомендовала не откладывать решение этой проблемы, потому что есть риск печального исхода.





Алла Георгиева юрист, член Российской гильдии риелторов Обращаться нужно обязательно в управляющую компанию, чтобы она сохранила видеозаписи, иначе, если вдруг случится беда, доказательств не будет. То, что пока ничего не произошло, не значит, что это продолжится в будущем.

Также она посоветовала звонить в службу 112 и обязательно писать заявление в полицию. Обратиться может не только пострадавший, но и любой свидетель – в защиту себя, родителей, соседей.



"Если у человека тяжелое психическое заболевание, единичное обращение ни к чему не приведет. Систематическое поведение – когда люди регулярно выбрасывают предметы из окон – уже свидетельствует либо о заболевании, либо о неуважении к обществу и угрозе жизни и здоровью граждан", – добавила Георгиева.



Также, по словам экспертов, во многих домах ненужные вещи скапливаются не только под окнами, но и на лестничных площадках. Это создает дополнительную опасность, например, может помешать эвакуации при пожаре. Однако большую часть ненужных вещей можно отдать через домовый чат или лично передать новым владельцам.

Кроме того, в Москве действует сервис "Вызов ненужных вещей". Руководитель проекта Анастасия Лебедева пояснила телеканалу Москва 24, что услуга предоставляется бесплатно при условии, что объем вещей составляет не менее четырех больших сумок, а одежда пригодна для дальнейшего использования. Специалисты приезжают по заявке, забирают вещи и направляют их на социальные площадки для последующей перепродажи.

Штрафы и тюрьма

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

При этом юрист Алла Георгиева пояснила, что для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности: административная, гражданская и уголовная.





Алла Георгиева юрист, член Российской гильдии риелторов Самый легкий случай – когда из окна выбрасывают вещи, но никто не пострадал. Здесь вероятна административная ответственность за нарушение правил обращения с отходами. Но ключевой вопрос – можно ли отнести к ним выброшенные предметы. Если это сковородка в хорошем состоянии или нож, жилец способен сказать, что они упали случайно и это не отходы. Тогда ответственность неприменима.

Однако, если факт нарушения установят, гражданина могут привлечь по статье о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (8.2 КоАП РФ). Штраф по ней – от 2 000 до 3 000 рублей, и при повторном привлечении он будет больше, обратила внимание Георгиева.



"В некоторых случаях такие действия можно квалифицировать по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ), если человек демонстрирует явное неуважение к обществу, продолжает выбрасывать вещи после замечаний, особенно когда пытается в кого-то попасть или повреждает чужое имущество: машину, коляску и так далее", – уточнила юрист.

Штраф по части 1 статьи – от 500 до 1 000 рублей либо административный арест до 15 суток. Если действия сопряжены с неповиновением представителю власти – от 1 000 до 2 500 рублей либо арест до 15 суток, предупредила Георгиева.



"Если пострадало чужое имущество, например, повреждена коляска или машина, нарушитель обязан полностью возместить причиненный вред (1064 ГК РФ). При этом пострадавшему придется провести оценку ущерба, и стоимость этой процедуры также может быть возложена на виновного. Кроме того, если пострадавший обращается в суд и платит госпошлину, эти расходы тоже могут быть взысканы с нарушителя", – добавила она.



Когда что-либо повреждено умышленно, но ущерб незначительный, применяется административная статья 7.17 КоАП РФ со штрафом от 300 до 500 рублей. Если из окна выбрасывают тяжелые и опасные предметы – ножи, сковородки, банки – и они попадают в человека, это уже уголовная ответственность, обратила внимание специалист.





Алла Георгиева юрист, член Российской гильдии риелторов Здесь важно, какой ущерб здоровью нанесен пострадавшему. Легкие телесные повреждения – статья 115 УК РФ. Наказание по части 1 – штраф до 40 000 рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 1 года, либо арест до 4 месяцев. Если легкий вред причинен из хулиганских побуждений или с применением оружия, наказание ужесточается.

Вред средней тяжести, вполне вероятно, квалифицируют по статье 112 УК РФ. Наказанием может быть в том числе лишение свободы до 3 лет, при отягчающих обстоятельствах – до 5. Тяжкий вред здоровью – уже статья 111 УК РФ, а наказание – лишение свободы до 8 лет. Более того, при отягчающих обстоятельствах грозит уже до 10 лет тюрьмы, объяснила эксперт.

"Умышленное уничтожение или повреждение имущества в значительном размере – статья 167 УК РФ. Может быть в том числе штраф до 40 тысяч рублей либо даже лишение свободы до 2 лет. Если деяние совершено из хулиганских побуждений или путем поджога, можно получить до 5 лет", – рассказала юрист.



Если из-за падения вещей произошло причинение смерти по неосторожности, это подпадает под статью 109 УК РФ, максимальный срок по которой составляет 2 года тюрьмы. А умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, – это уже часть 4 статьи 111 УК РФ с лишением свободы до 15 лет.



В то же время Георгиева отметила, что люди с нормальной психикой чаще всего таких вещей не делают. Если у человека есть заболевание, он может не понимать, что его действия наносят вред. В этом случае возможна недобровольная госпитализация, если расстройство представляет опасность для окружающих, заключила юрист.

