Юрист Борисов: популярные у москвичей коммуны для проживания могут быть незаконны

Молодые люди добровольно селятся в столичных коммунах с незнакомыми людьми. Что необходимо знать о таком формате проживания и какие тонкости существуют – в материале Москвы 24.

"Новая жизненная энергия"

Фото: Москва 24

В Москве набирает популярность новый формат совместного проживания – молодые люди добровольно селятся с незнакомцами в так называемых коммунах. Среди причин – экономия, поиск вдохновения и попытка преодолеть одиночество. На сегодняшний день в столице насчитывается порядка 20 таких сообществ.

Например, в подвале одной из многоэтажек у метро "Бутырская" расположилась коммуна без окон и кондиционера, стены расписаны, по коридору бегает чья-то домашняя крыса, однако жильцов это не смущает. Ее основатель – 20-летний уроженец Уфы Лавр Абдуллин – нашел помещение на сайте объявлений. Общая площадь – 180 квадратных метров, восемь комнат, в каждой по несколько спальных мест.

Абдуллин рассказал телеканалу Москва 24, что новые жильцы приходят в коммуну по сарафанному радио. Долгосрочная аренда спального места обходится в 20 тысяч рублей в месяц, краткосрочное проживание – 3 дня бесплатно, затем 500 рублей в сутки.

Одна из жительниц коммуны – художница с Урала Ася, которая зашла на один вечер послушать лекцию и осталась жить.

"Приходят новые люди, это вдохновляет, это постоянная новая жизненная энергия. Люди придумывают что-то вместе, хотят вместе что-то сделать, сотворить. У меня лично творческий кризис пропал", – рассказала девушка телеканалу Москва 24.

Также в коммунах есть творческие вечера – поэтические чтения, мастер-классы, концерты. На них приходят и жильцы из других коммун, и случайные гости. Почти в каждой коммуне действуют строгие правила: никакого алкоголя, курения и запрещенных веществ. Однако в случае с уборкой регламента нет, отметил Лавр Абдуллин.





Лавр Абдуллин основатель коммуны Мы идем, видим: посуда непомытая – помоем как-нибудь. Потом другой человек проходит и тоже думает: "Ладно, потом".

Еще одна из таких площадок расположена в двухэтажном доме сталинской постройки у метро "Нагорная". На входной двери нанесена надпись: "Это не секта".

В квартире на постоянной основе проживают три человека, еще несколько периодически присоединяются на короткий срок. Арендная плата здесь составляет 60 тысяч рублей в месяц и распределяется между всеми постояльцами, а суточное проживание обходится в 450 рублей. Правда, квартира требует ремонта: стены покрыты трещинами и рисунками, местами осыпается потолок. Ранее в помещении замечали клопов, тараканов и блох, которых удалось вывести совместными усилиями жильцов.

Помимо экономии на аренде, жильцы практикуют фудшеринг – забирают продукты с истекающим сроком годности, которые магазины и рестораны списывают. Однако, по их словам, с каждым разом добывать еду становится сложнее: продукты на точках сбора часто вскрывают и повреждают.

Еще одна коммуна располагается на "Чистых Прудах". Ее основатель – 25-летний уроженец Санкт-Петербурга Сергей Калугин, который ранее сам так жил, а затем начал заниматься этим профессионально.





Сергей Калугин основатель коммуны На этом можно зарабатывать, но, если подходить с точки зрения холодного расчета, не получится. Здесь не будет самоорганизации и качественного общения.

Общая площадь его квартиры – 220 квадратных метров: здесь 10 комнат, рассчитанных на проживание до 20 человек. Калугин рассказал телеканалу Москва 24, что стоимость спального места варьируется от 17,5 до 30 тысяч рублей в месяц и включает аренду, коммунальные платежи и общий фонд на непредвиденные расходы. Причем во время приема новых жильцов оцениваются их коммуникативные навыки: агрессивным и не готовым к диалогу людям отказывают в проживании.

В квартире один санузел на всех, раковина на кухне отсутствует – посуду моют в ванной. Жильцы отметили, что привыкли к таким условиям и не мешают друг другу из-за разного расписания. Недавно они приступили к ремонту своими силами: сняли старый линолеум и обнаружили под ним дореволюционный паркет. Мебель они искали на сайтах объявлений, забирая бесплатно или приобретая за символическую плату. Среди находок – шкаф, который ранее принадлежал певцу Прохору Шаляпину.

Досуг здесь включает песни под гитару, чайные церемонии и настольные игры. Жители коммун признались, что ищут не просто площадь, а сообщество по интересам, где можно почувствовать себя частью коллектива.

Новое веяние?

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

При этом не все подобные средства размещения располагаются в многоквартирных домах. Например, в районе Лефортово работает коливинг, расположенный в отреставрированном особняке XVIII века в стиле лофт. Этот формат сочетает в себе черты гостиницы и арендного жилья. По словам одной из жительниц – актрисы и модели из Тамбова Софьи Серегиной, атмосфера внутри напоминает лагерную смену: жильцы знают друг друга, здороваются, желают хорошего вечера и угощают соседей.

В коливинге оборудованы комнаты с санузлами, просторная кухня, коворкинг и сад. Уборка общих зон производится ежедневно, комнат – раз в неделю. Стоимость спального места составляет 35 тысяч рублей в месяц, отдельной комнаты – от 60 тысяч, двух люксов – по 80 тысяч. Всего особняк вмещает до 70 жильцов, преимущественно студентов и представителей творческих профессий. Еженедельно для них проводятся групповые тренировки, мастер-классы и вечеринки.

Однако коливинг, в отличие от коммуны, – коммерческий продукт, где управляющая компания предоставляет готовое жилье с сервисом и уборкой. Об этом Москве 24 рассказала риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

"Сравнивать с общежитием тоже некорректно, так как оно представляет специализированный жилой фонд от учебного заведения или работодателя, а коммуна – частная инициатива", – добавила риелтор.

По ее мнению, появление коммун не столько новый формат жилья, сколько ответ на высокую стоимость аренды в крупных городах. Плюс это возможность найти для себя подходящий круг общения. При этом, в отличие от тех же коммуналок, жильцы селятся там добровольно, исходя из своих интересов и образа жизни.

"В коммунальной квартире соседи часто случайны и пользуются общей собственностью без единых правил. В современных коммунах заранее договариваются о распределении обязанностей, расходах, правилах совместного проживания и сроках", – сказала она.

При этом считать коммуны трендом исключительно поколения зумеров было бы преувеличением, пояснила Перескокова.





Наталья Перескокова риелтор, эксперт по недвижимости Да, молодежь чаще использует этот формат, но главная причина – экономика. Спрос на совместное проживание будет сохраняться, пока аренда остается дорогой по отношению к доходам. Обратная сторона – если жилье сдается с нарушением правил регистрации, без согласия собственника или с чрезмерным количеством проживающих, возникают бытовые и юридические риски. Коммуна требует прозрачных договоренностей между всеми участниками и владельцем, соблюдения законодательства.

По словам эксперта, коммуны – это не "революция на рынке жилья". Сам формат существует довольно давно: например, и раньше студенты кооперировались для съема жилья вскладчину.

"Просто это очередная форма совместной аренды, получившая новое название и ставшая заметнее из-за соцсетей и роста стоимости платы за съем. В большинстве случаев это временное решение", – резюмировала Перескокова.

Это законно?

Юрист и эксперт по недвижимости Герман Борисов рассказал Москве 24, что коммуна по формату находится ближе к хостелам. А их можно размещать только в нежилых помещениях с соблюдением всех санитарных норм и правил пожарной безопасности.

"Однако нельзя располагать жилые помещения в подвалах. Также обязательны пожарные выходы (не менее двух, зависит от помещения), потолки не менее 2,5 метра и определенное количество санузлов", – отметил эксперт.

Другая ситуация, когда квартира зарегистрирована на одного человека, который сдает ее наем. Если собственник разрешает смену жильцов, основной арендатор может заключать договор поднайма, пояснил Борисов.





Герман Борисов юрист и эксперт по недвижимости Нужно смотреть основной договор. Если собственник разрешает смену жильцов без уведомления или субнайм, то основной арендатор – наниматель – может заключать договоры поднайма. Вопросы могут быть только с санитарными и пожарными нормами, а также расположением в жилых квартирах – из-за соседей этого нельзя делать.

Однако Борисов отметил, что койко-место в центре Москвы за 30 тысяч – это дорого, за те же деньги можно найти квартиру где-нибудь на окраине.



"Это же гарантирует и меньшее количество юридических тонкостей", – добавил специалист.



Однако экономическую выгоду перекрывает возможность общаться с другими людьми. Но после того как человек вступает в брак, интерес к подобным сообществам обычно улетучивается, заключил Борисов.

