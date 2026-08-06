Юрист Борисов: популярные у москвичей коммуны для проживания могут быть незаконны

Молодые люди добровольно селятся в столичных коммунах с незнакомыми людьми. Что необходимо знать о таком формате проживания и какие тонкости существуют – в материале Москвы 24.
"Новая жизненная энергия"
В Москве набирает популярность новый формат совместного проживания – молодые люди добровольно селятся с незнакомцами в так называемых коммунах. Среди причин – экономия, поиск вдохновения и попытка преодолеть одиночество. На сегодняшний день в столице насчитывается порядка 20 таких сообществ.
Например, в подвале одной из многоэтажек у метро "Бутырская" расположилась коммуна без окон и кондиционера, стены расписаны, по коридору бегает чья-то домашняя крыса, однако жильцов это не смущает. Ее основатель – 20-летний уроженец Уфы Лавр Абдуллин – нашел помещение на сайте объявлений. Общая площадь – 180 квадратных метров, восемь комнат, в каждой по несколько спальных мест.
Абдуллин рассказал телеканалу Москва 24, что новые жильцы приходят в коммуну по сарафанному радио. Долгосрочная аренда спального места обходится в 20 тысяч рублей в месяц, краткосрочное проживание – 3 дня бесплатно, затем 500 рублей в сутки.
Одна из жительниц коммуны – художница с Урала Ася, которая зашла на один вечер послушать лекцию и осталась жить.
"Приходят новые люди, это вдохновляет, это постоянная новая жизненная энергия. Люди придумывают что-то вместе, хотят вместе что-то сделать, сотворить. У меня лично творческий кризис пропал", – рассказала девушка телеканалу Москва 24.
Также в коммунах есть творческие вечера – поэтические чтения, мастер-классы, концерты. На них приходят и жильцы из других коммун, и случайные гости. Почти в каждой коммуне действуют строгие правила: никакого алкоголя, курения и запрещенных веществ. Однако в случае с уборкой регламента нет, отметил Лавр Абдуллин.
Еще одна из таких площадок расположена в двухэтажном доме сталинской постройки у метро "Нагорная". На входной двери нанесена надпись: "Это не секта".
В квартире на постоянной основе проживают три человека, еще несколько периодически присоединяются на короткий срок. Арендная плата здесь составляет 60 тысяч рублей в месяц и распределяется между всеми постояльцами, а суточное проживание обходится в 450 рублей. Правда, квартира требует ремонта: стены покрыты трещинами и рисунками, местами осыпается потолок. Ранее в помещении замечали клопов, тараканов и блох, которых удалось вывести совместными усилиями жильцов.
Помимо экономии на аренде, жильцы практикуют фудшеринг – забирают продукты с истекающим сроком годности, которые магазины и рестораны списывают. Однако, по их словам, с каждым разом добывать еду становится сложнее: продукты на точках сбора часто вскрывают и повреждают.
Еще одна коммуна располагается на "Чистых Прудах". Ее основатель – 25-летний уроженец Санкт-Петербурга Сергей Калугин, который ранее сам так жил, а затем начал заниматься этим профессионально.
Общая площадь его квартиры – 220 квадратных метров: здесь 10 комнат, рассчитанных на проживание до 20 человек. Калугин рассказал телеканалу Москва 24, что стоимость спального места варьируется от 17,5 до 30 тысяч рублей в месяц и включает аренду, коммунальные платежи и общий фонд на непредвиденные расходы. Причем во время приема новых жильцов оцениваются их коммуникативные навыки: агрессивным и не готовым к диалогу людям отказывают в проживании.
В квартире один санузел на всех, раковина на кухне отсутствует – посуду моют в ванной. Жильцы отметили, что привыкли к таким условиям и не мешают друг другу из-за разного расписания. Недавно они приступили к ремонту своими силами: сняли старый линолеум и обнаружили под ним дореволюционный паркет. Мебель они искали на сайтах объявлений, забирая бесплатно или приобретая за символическую плату. Среди находок – шкаф, который ранее принадлежал певцу Прохору Шаляпину.
Досуг здесь включает песни под гитару, чайные церемонии и настольные игры. Жители коммун признались, что ищут не просто площадь, а сообщество по интересам, где можно почувствовать себя частью коллектива.
Новое веяние?
При этом не все подобные средства размещения располагаются в многоквартирных домах. Например, в районе Лефортово работает коливинг, расположенный в отреставрированном особняке XVIII века в стиле лофт. Этот формат сочетает в себе черты гостиницы и арендного жилья. По словам одной из жительниц – актрисы и модели из Тамбова Софьи Серегиной, атмосфера внутри напоминает лагерную смену: жильцы знают друг друга, здороваются, желают хорошего вечера и угощают соседей.
В коливинге оборудованы комнаты с санузлами, просторная кухня, коворкинг и сад. Уборка общих зон производится ежедневно, комнат – раз в неделю. Стоимость спального места составляет 35 тысяч рублей в месяц, отдельной комнаты – от 60 тысяч, двух люксов – по 80 тысяч. Всего особняк вмещает до 70 жильцов, преимущественно студентов и представителей творческих профессий. Еженедельно для них проводятся групповые тренировки, мастер-классы и вечеринки.
Однако коливинг, в отличие от коммуны, – коммерческий продукт, где управляющая компания предоставляет готовое жилье с сервисом и уборкой. Об этом Москве 24 рассказала риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
"Сравнивать с общежитием тоже некорректно, так как оно представляет специализированный жилой фонд от учебного заведения или работодателя, а коммуна – частная инициатива", – добавила риелтор.
По ее мнению, появление коммун не столько новый формат жилья, сколько ответ на высокую стоимость аренды в крупных городах. Плюс это возможность найти для себя подходящий круг общения. При этом, в отличие от тех же коммуналок, жильцы селятся там добровольно, исходя из своих интересов и образа жизни.
"В коммунальной квартире соседи часто случайны и пользуются общей собственностью без единых правил. В современных коммунах заранее договариваются о распределении обязанностей, расходах, правилах совместного проживания и сроках", – сказала она.
При этом считать коммуны трендом исключительно поколения зумеров было бы преувеличением, пояснила Перескокова.
По словам эксперта, коммуны – это не "революция на рынке жилья". Сам формат существует довольно давно: например, и раньше студенты кооперировались для съема жилья вскладчину.
"Просто это очередная форма совместной аренды, получившая новое название и ставшая заметнее из-за соцсетей и роста стоимости платы за съем. В большинстве случаев это временное решение", – резюмировала Перескокова.
Это законно?
Юрист и эксперт по недвижимости Герман Борисов рассказал Москве 24, что коммуна по формату находится ближе к хостелам. А их можно размещать только в нежилых помещениях с соблюдением всех санитарных норм и правил пожарной безопасности.
"Однако нельзя располагать жилые помещения в подвалах. Также обязательны пожарные выходы (не менее двух, зависит от помещения), потолки не менее 2,5 метра и определенное количество санузлов", – отметил эксперт.
Другая ситуация, когда квартира зарегистрирована на одного человека, который сдает ее наем. Если собственник разрешает смену жильцов, основной арендатор может заключать договор поднайма, пояснил Борисов.
Однако Борисов отметил, что койко-место в центре Москвы за 30 тысяч – это дорого, за те же деньги можно найти квартиру где-нибудь на окраине.
"Это же гарантирует и меньшее количество юридических тонкостей", – добавил специалист.
Однако экономическую выгоду перекрывает возможность общаться с другими людьми. Но после того как человек вступает в брак, интерес к подобным сообществам обычно улетучивается, заключил Борисов.