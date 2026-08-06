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06 августа, 18:35

Происшествия

Около 30 человек пострадали при столкновении трамваев на западе Германии

Фото: legion-media.com/Imago/Harald Dostal

В городе Гельзенкирхен на западе Германии столкнулись два трамвая. В результате аварии пострадали от 25 до 30 человек, сообщает агентство DPA.

ДТП произошло в центре города, недалеко от стадиона Veltins-Arena. По данным полиции, учебный трамвай внезапно остановился, и в него врезался следовавший за ним состав с пассажирами.

"По текущим данным, семь человек получили тяжелые травмы, жизни троих пострадавших находятся под угрозой", – рассказали правоохранители.

Причина происшествия пока не установлена. На месте работают специально обученная группа по оформлению ДТП и несколько бригад скорой помощи. Линия перекрыта в обоих направлениях, движение трамваев ограничено.

По данным СМИ, блокировка путей продлится еще несколько часов. Убрать вагоны можно будет только после того, как экстренные службы завершат работу на месте аварии.

Ранее не менее 25 человек погибли, еще 44 пострадали в ДТП с автобусом в Алжире. Транспортное средство с пассажирами, следовавшее из города Сетиф, съехало с дороги и упало в овраг. В операции были задействованы три спасательных автомобиля и 11 машин скорой помощи.

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