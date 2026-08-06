Фото: ТАСС/URA.RU/Вячеслав Немышев

Владимир Путин объявил благодарность рэперу ST (настоящее имя – Александр Степанов. – Прим. ред.). Распоряжение президента появилось на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что благодарность объявлена за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее президент наградил народного артиста России Николая Баскова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Также орден получила народная артистка России Ольга Богданова.

До этого певец и композитор Юрий Антонов стал обладателем ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Награду ему лично вручил Путин в Кремле.

