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21 июня, 12:39

Культура

Путин присвоил актеру Конкину звание народного артиста РФ

Фото: РИА Новости/Анастасия Березина

Владимир Путин присвоил звание народного артиста России советскому и российскому актеру, члену Союза кинематографистов РФ Владимиру Конкину. Это следует из документа, который опубликован на сайте, где размещаются нормативно-правовые акты.

Помимо этого, российский лидер присвоил академику Российской академии художеств (РАХ) Айдыну Зейналову звание заслуженного художника РФ. Скульптор прославился благодаря работам в области монументально-декоративного искусства, в том числе серией из 7 произведений "Персидские ковры", серией из 9 произведений "Пловцы", "Кузнечик", а также скульптурными композициями "Идущий", "Девушка с кастрюлей", серией "Насекомые" и другими работами.

Кроме того, он создал памятники Джакомо Пуччини и Джузеппе Верди, которые расположены в Монтекатини-Терме в Италии. Работы Зейналова также выставлены в Московском музее современного искусства, Третьяковской галерее, Галерее Академии во Флоренции, итальянском Музее современного искусства (MOCA), дворце Медичи во Флоренции.

Звание Героя Труда было присвоено гендиректору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Андрею Каприну за особые заслуги перед РФ и за вклад в развитие медицины. Путин также вручил орден Почета коллективу аэропорта Внуково за заслуги в гражданской авиации.

Ранее певец и композитор Юрий Антонов получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Награду ему вручил Путин в Кремле. Артист был приставлен к награде за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность.

Владимир Путин вручил государственные премии в Кремле

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