Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

01 мая, 10:36

Культура

Путин присвоил звание Героя труда РФ актрисе Марине Нееловой

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Владимир Путин присвоил звание Героя труда России актрисе Марине Нееловой. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, звание было присвоено за особые трудовые заслуги артистки перед государством и народом.

Кроме того, звание Героя труда получили начальник лаборатории научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (АО "НИИхиммаш") Леонид Бобе, гендиректор АО "Мостострой 11" Николай Руссу, воронежский токарь Анатолий Свиридов и доктор медицинских наук, член общественной палаты Свердловской области Шлеме Спектор.

Ранее Путин вручил государственные награды официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, кинорежиссеру Никите Михалкову, музыканту Юрию Антонову и телеведущей Тине Канделаки.

Гендиректор "КАМАЗ" Сергей Когогин, президент "Транснефти" Николай Токарев, президент РАН Геннадий Красников, музыкант Владимир Спиваков были удостоены званий Героя труда России.

