Нутрициолог Цвинария: оптимальная порция шашлыка на человека составляет 200–300 граммов

Оптимальная порция мяса на человека составляет 200–300 граммов, рассказала РИА Новости президент независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейный нутрициолог Антонина Цвинария.

При этом она добавила, что если у человека чувствительный ЖКТ, то порция мяса уменьшается до 100 граммов. Кроме того, лучше всего будет отказаться от алкоголя и десерта.

Эксперт объяснила, что "застолья на майские" часто сопровождаются дискомфортом в ЖКТ и тяжестью. Чаще всего это происходит из-за переедания и обилия жирной пищи, а также из-за быстрого приема еды и алкоголя.

В то же время у некоторых людей может быть замедленный отток желчи. На это следует обращать внимание при наличии хронических заболеваний печени и желчного пузыря.

Цвинария посоветовала выбирать в качестве гарнира огурцы, помидоры и зелень, поскольку это легкие и некрахмалистые овощи, которые смогут снизить нагрузку на пищеварение. Шашлык нужно выбирать хорошо прожаренный, но без обугливания.

Нутрициолог также подчеркнула, что около четверти взрослых может сталкиваться с нарушением моторики желчевыводящих путей. Это связано с нерегулярным питанием и стрессом. Жирная пища может спровоцировать обострение, поэтому особенно осторожными стоит быть людям с желчнокаменной болезнью или нарушением моторики.

Эксперт рекомендовала за несколько дней до праздников начать мягкую профилактику, чтобы облегчить пищеварение – например, регулярно пить чистую воду, ограничить сладкое и избыток жиров, а также продукты с высоким содержанием крахмала.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что шашлык необходимо жарить около 15–20 минут, а хранить готовое блюдо стоит в холодильнике не более 36 часов.

Для того, чтобы определить готовность блюда, нужно сделать аккуратные надрезы и проткнуть их зубочисткой или ножом: если из мяса выделяется прозрачный сок – шашлык готов, если розоватый – требуется еще время.

