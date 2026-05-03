Движение перекроют в центре Москвы 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 13:05

Происшествия

Роспотребнадзор сообщил о соответствии воды и воздуха гигиеническим нормам в Туапсе

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Украинские беспилотники атаковали регион в ночь на 28 апреля. Упавшие на территорию НПЗ в городе обломки дронов привели к пожару, который затем перекинулся на жилой дом и поспособствовал выбросу нефтепродуктов из резервуара.

В Туапсинском районе ввели режим ЧС регионального уровня. Основной очаг пожара локализовали 29 апреля, а полностью потушили 30-го числа.

В ночь на 1 мая пожар вновь вспыхнул на территории морского терминала в Туапсе после атаки БПЛА. На следующий день его ликвидировали.

В Туапсе эвакуировали жителей домов, расположенных рядом с горящим НПЗ

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика