Эксперт Левашенко: самым дешевым металлом в мире является свинец

Россиянам рассказали о самом дешевом металле в мире

Самым дешевым металлом в мире является свинец. Его цена едва достигает 2 тысяч долларов за тонну, сообщила РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

По ее словам, свинец все менее применим и востребован в автомобильной промышленности и аккумуляторных батареях. Его уже начали заменять литием и никелем.

"Он также применяется и для производства различных пигментов и красок (около 5% потребления), а также для различных защитных покрытий зданий/строений, при производстве медицинской аппаратуры – например, рентгенографической", – подчеркнула эксперт.

Основными производителями свинца являются Китай, Австралия, Перу, США и Россия. По данным геологической службы Штатов, на начало 2026 года мировые ресурсы металла превысили 2 миллиарда тонн.

Ранее стоимость фьючерса на золото опустилась ниже 4 650 долларов за тройскую унцию впервые с 13 апреля. Цена драгметалла падала на 1,12% и составляла 4 641,3 доллара за тройскую унцию. При этом стоимость серебра оказалась на отметке 73,135 доллара за унцию.

