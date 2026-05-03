Пожар произошел на складе в Кашире на площади 7,5 тыс "квадратов"

Пожар произошел на складе в подмосковной Кашире на площади 7,5 тысячи квадратных метров. Там загорелась кровля, сообщила пресс-служба областного главка МЧС РФ.

"Пожарные Подмосковья ликвидируют возгорание на складе в Кашире. Сообщение о пожаре по адресу улица Строительная, дом 15 поступило в 05:15. Горит кровля здания", – говорится в сообщении.

При этом из-за высокой горючей нагрузки огонь распространился на пристроенные соседние два склада. В настоящее время пламя удалось локализовать.

В тушении задействованы 61 человек и 19 единиц техники.

Ранее кровля складского здания загорелась на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Подольске. Прибывшие спасатели эвакуировали находившихся в здании людей.

По предварительной информации, никто из них не пострадал. Позже пожарные ликвидировали открытое горение.

