Движение перекроют в центре Москвы 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 09:01

Общество

В ВОЗ предупредили об активизации клещей в начале лета

Фото: depositphotos/Erik_Karits

Активность клещей растет весной и в начале лета из-за повышения температуры воздуха. Об этом РИА Новости заявили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Важно отметить, что активность клещей возрастает весной и в начале лета из-за более высоких температур и условий окружающей среды, что приводит к повышению риска заболеваний, передаваемых клещами", – говорится в сообщении.

В ВОЗ подчеркнули, что на фоне потепления и роста активности на открытом воздухе увеличивается риск контакта с клещами и насекомыми, которые могут передавать клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

С начала сезона за помощью медиков после укусов клещей уже обратились свыше 18 тысяч россиян. Больше всего обращений зафиксировали в Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской, Костромской областях, Алтайском и Забайкальском крае, а также в Республике Алтай.

В Роспотребнадзоре после укуса клеща порекомендовали обратиться к врачу не позднее чем через 72 часа. В медучреждении специалисты удалят паразита и проверят его на заражение. В случае положительного результата анализа будет назначена правильная тактика по профилактике.

Роспотребнадзор предупредил об активности клещей в Москве

Читайте также


общество

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика