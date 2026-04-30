В Роспотребнадзоре рассказали, что делать после укуса клеща

После укуса клеща необходимо обратиться к врачу не позднее чем через 72 часа. Об этом на пресс-конференции заявила начальник отдела биологической безопасности и санитарной охраны территории управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Ольга Скударева, передает ТАСС.

По ее словам, в медучреждении специалисты удалят паразита и проверят его на заражение. В случае положительного результата анализа будет назначена правильная тактика по профилактике, которая предотвратит развитие клещевого энцефалита.

Все исследования проводятся в лабораториях Роспотребнадзора, так как возбудитель заболевания относится ко второй группе патогенностей. В связи с этим Скударева рекомендовала обращаться именно в эти учреждения. Их адреса можно узнать на сайте ведомства.

С начала сезона за помощью медиков после укусов клещей уже обратились свыше 18 тысяч россиян. Больше всего обращений зафиксировали в Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской, Костромской областях, Алтайском и Забайкальском крае, а также в Республике Алтай.