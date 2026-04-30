30 апреля, 17:32Политика
Ту-95МС ВКС РФ выполнили плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны.
Общая продолжительность полета составила свыше 7 часов. В это время экипажи также провели дозаправку топливом в воздухе.
Российские самолеты летели в сопровождении истребителей Су-30ВС. На некоторых участках маршрута ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств.
Ранее российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Их сопровождали истребители Су-35. Продолжительность полета составила свыше 4 часов.