Ту-95МС ВКС РФ выполнили плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны.

Общая продолжительность полета составила свыше 7 часов. В это время экипажи также провели дозаправку топливом в воздухе.

Российские самолеты летели в сопровождении истребителей Су-30ВС. На некоторых участках маршрута ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств.

Ранее российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Их сопровождали истребители Су-35. Продолжительность полета составила свыше 4 часов.

