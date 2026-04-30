Обновленный ГОСТ на вейпы и жидкости к ним утвердили в России

30 апреля, 19:28

Обновленный ГОСТ на вейпы и жидкости к ним утвердили в России

Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ на вейпы и жидкости к ним. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

По его словам, изменения должны поспособствовать снижению потребления табака и вейпов среди молодежи. Например, ГОСТ будет запрещать производителям наносить на упаковку изображения вымышленных персонажей, а также делать устройства в виде сладостей, игрушек и напитков. Метелев обратил внимание, что часто детей привлекает именно их яркий внешний вид.

Будет ограничен и допустимый объем жидкости. В картриджах должно быть не более 2 миллилитров жидкости, в одноразовых электронных системах – не более 10 миллилитров, а во флаконах для заправки – не более 30 миллилитров. Максимальный срок годности составит не более 2 лет.

Депутат добавил, что впервые вводятся требования и к предупреждающим надписям. Их необходимо будет размещать спереди на упаковке. Кроме того, они должны занимать не менее 30% ее площади.

Ранее в России призвали запретить упоминание вейпов в интернете, так как это является скрытой рекламой и формирует у молодежи ложное представление о безопасности альтернативы сигаретам. При этом исключить возможность пропаганды вейпинга среди молодого поколения можно только через предотвращение распространения этих устройств.

