Национальные блюда из разных регионов России представят на фестивале "Московская весна"

Фестиваль "Московская весна" начнется в столице 1 мая и соберет гостей на 30 городских площадках. Куда отправиться в первые длинные майские выходные – в нашем материале.

Народные деликатесы и мастер-классы

Фестиваль "Московская весна" пройдет на площадках проекта "Московские сезоны" с 1 по 11 мая. Мероприятие приурочено ко Дню Победы и Году единства народов России, рассказал Сергей Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы В течение 11 дней на 30 площадках пройдут мероприятия и активности, которые напомнят о том, что Великая Победа – это результат сплочения и единения, а также познакомят горожан с культурой народов России.

Главной локацией фестиваля станет Тверской бульвар, и здесь будет особенно интересно, в том числе любителям гастрономии. С 1 по 3 мая посетителям предложит попробовать различные национальные блюда, начиная от кулебяки, курника и перепеч до пельменей с командорским кальмаром, дальневосточной ухи и донецкого борща с пампушками.

Например, Адыгея предложит посетителям ассортимент национальных сыров, включая классические мягкие и выдержанные копченые. Для ценителей мясной продукции подготовят паштеты, домашние колбасы и сыровяленую дичь по традиционным рецептам. Рыбные ряды пополнятся поставками из озер Таймыра, в числе которых муксун, чир и омуль холодного копчения. А из Новгородской области привезут лесные грибы – от сушеных белых и груздей до маринованных волнушек и опят.

Кроме того, на Тверском бульваре организуют занятия по ботанике и традиционным ремеслам. Участники создадут огород в стеклянных бутылках и посетят мастер-классы по оформлению кашпо в стиле московской мозаики. Здесь же пройдут творческие уроки по росписи горшков с крымско-татарским орнаментом. Также на площадке запланированы занятия по владимиро-суздальской росписи садовых инструментов и изучению культур Владимирской области.

Интерактивная программа с народными играми и танцами будет проходить на Тверском бульваре ежедневно с 12:00 до 17:00. Посетители смогут познакомиться с культурой Калмыкии в исполнении коллектива "Айс" и увидеть программу ансамбля "Дон Иванович". Этнографическое общество Москвы продемонстрирует обычаи северных народов, а ансамбль "Адат" представит танцевальную культуру Кавказа. Коллектив "Гудьба" поможет погрузиться в традиции Курской области, а "Жар-Птица" – Тверской области.

Также программа фестиваля включает занятия по деревообработке, где посетители освоят резку, выжигание и работу на токарном станке. Участники познакомятся с ремеслами разных регионов через роспись и сборку изделий. Сибирские традиции будут представлены мастер-классами по украшению деревянных каруселей, а культура северных народов – росписью паровозов и традиционных фигурок коней. Помимо этого, гости соберут богородскую резную игрушку и распишут трещотки.

Площадки ближе к дому

Фестиваль "Московская весна" пройдет и на других площадках столицы. В частности, в грядущие выходные можно отправиться в районы Щукино, Черемушки, Коломенское, Вешняки, Некрасовку, Куркино, Коптево и другие.

Гостей ждут благотворительные, творческие и спортивные активности. Например, для детей проведут мастер-классы по глиняной лепке, выжиганию и росписи по дереву, живописи акрилом. Кроме того, состязания по выявлению самых сильных жителей района будут проходить в том числе 1–3 мая с 12:00 до 21:00. Атлеты смогут проявить себя в челночном беге, прыжках на скакалке, приседаниях, жиме гири и других дисциплинах.

Участники кулинарных мастер-классов изучат рецепты традиционных блюд из разных регионов России. В программе – приготовление удмуртских перепечей, архангельских козуль, осетинского супа лывжа, мордовских котлет и крымского фаршированного лука.

Запланирована и театральная программа. Например, в Щукине 1 мая выступит фольклорный театр "Душегреи" со сказкой "Пастушья дудочка". На следующий день, 2 мая, театр "Петрушкина Слобода" покажет спектакль "Сказ о Сеньке Малине, льдине и мандарине", а 3-го "Мамин театр" представит постановку "Сказки Бабы Насти".

Пункты сбора гуманитарной помощи "Домики добра" проекта "Москва помогает" также откроются на всех площадках фестиваля. Сотрудники будут принимать вещи и продукты для участников СВО, а также подарки для детей из новых регионов. Дополнительно организован сбор зоотоваров для животных, содержащихся в приютах.

Кроме того, скейт-парки проекта "Московские сезоны" возобновят работу с 1 мая. Площадки открыты ежедневно с 10:00 до 21:00, вход бесплатный. Посетители могут использовать собственное оборудование или взять напрокат. Доступ на площадки осуществляется по предварительной регистрации, а в случае неблагоприятных погодных условий сеансы могут быть отменены.

