Движение перекроют в центре Москвы 4 мая

03 мая, 10:15

Мэр Москвы

Собянин: уничтожен еще 1 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны России сбили еще 1 украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – указал градоначальник.

Ночью 3 мая на подлете к столице были уничтожены 2 вражеских дрона. Утром силы ПВО ликвидировали еще 1.

В связи с атакой в столичном аэропорту Внуково введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации уточнили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

мэр Москвыпроисшествиягород

